Iran negozia con Oman per rotta sicura "temporanea" attraverso Stretto di Hormuz

L'aggiornamento

(Teleborsa) - L'Iran non sta attualmente tenendo colloqui con gli Stati Uniti, ma sta negoziando con l'Oman per una rotta sicura temporanea attraverso lo Stretto di Hormuz, secondo quanto dichiarato questa mattina dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei.



"Finché gli Stati Uniti continueranno le loro violazioni, non ci sarà naturalmente alcun cambiamento significativo nella situazione nello Stretto di Hormuz", ha affermato Baghaei, aggiungendo che raggiungere un accordo con l'Oman sulla rotta non è sufficiente per la riapertura dello stretto. Baghaei ha sottolineato che l'Iran non ha in programma di ricevere una delegazione statunitense né di inviare una delegazione iraniana per incontrare funzionari americani "nei prossimi giorni". Infine, ha affermato che la nuova rotta marittima temporanea in discussione tra Iran e Oman nello Stretto di Hormuz consisterebbe in un unico corridoio con corsie di ingresso e uscita separate.



Il prezzo del petrolio è in netto ribasso questa mattina dopo che il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato nel weekend che i colloqui tra Teheran e l'Oman sulla gestione dello stretto sono in una "fase finale". Ancora più importante, ieri il presidente statunitense Donald Trump ha affermato di aver annullato attacchi - che a suo dire sarebbero stati i più grandi "dalla Seconda Guerra Mondiale" - in seguito alle pressioni dell'Iran e dei paesi mediorientali. In particolare, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar lo hanno esortato a dare più tempo alla diplomazia.



Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha avuto un colloquio telefonico con Trump durante il fine settimana. Il leader de facto del regno "ha sottolineato la necessità di dare priorità al dialogo per ridurre l'escalation e l'importanza di compiere ogni sforzo possibile per raggiungere la calma", secondo la principale agenzia di stampa saudita.



Intanto, i futures sul WTI (West Texas Intermediate) mostrano un calo del 5,7% a 79,9 dollari al barile, mentre i futures sul Brent una diminuzione del 4,7% a 83,8 dollari al barile.

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