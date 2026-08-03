Medio Oriente, Brent sotto gli 83 dollari: pesano possibile ripresa colloqui Usa-Iran e OPEC+

(Teleborsa) - Prosegue la discesa dei prezzi del petrolio
, con il Brent a 82,89 dollari al barile (-5,73%) e il WTI a 78,89 dollari (-6,83%), ai minimi da tre settimane, dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato di aver annullato un massiccio attacco militare
pianificato contro l'Iran
nel weekend, definendolo il più imponente "dalla Seconda Guerra Mondiale", su pressione di alleati del Golfo e mediatori regionali più propensi alla diplomazia.Teheran
ha però smentito qualsiasi negoziato diretto con Washington. "Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei
, precisando che l'Iran "non ospiterà delegazioni né sarà ospite di alcun Paese in questi giorni". Secondo Baghaei, i colloqui in corso riguardano esclusivamente l'Oman
e la gestione dello Stretto di Hormuz
: "Stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello Stretto di Hormuz... finché gli Stati Uniti continueranno le loro violazioni, non ci sarà alcun cambiamento significativo nella situazione". L'ipotesi in discussione con Mascate riguarderebbe una rotta marittima temporanea
con corsie di ingresso e uscita separate, ma Baghaei ha precisato che un'intesa con l'Oman non basterebbe da sola a riaprire lo stretto.
Il crollo dei prezzi arriva dopo settimane di forte volatilità
: la scorsa settimana il Brent era salito sopra i 90 dollari al barile, dopo attacchi con droni di gruppi legati all'Iran contro impianti petroliferi sauditi e colpi contro navi gasiere nel porto egiziano di Damietta, alimentando i timori di un'escalation
su più snodi energetici strategici, tra Hormuz e Mar Rosso.
A pesare sul nuovo ribasso ha contribuito anche la decisione dell'OPEC+
di domenica di alzare le quote di produzione
di circa 188.000 barili al giorno
da settembre, completando lo smantellamento dei tagli volontari introdotti nel 2023.
Sul fronte diplomatico, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman
ha avuto un colloquio telefonico con Trump nel weekend, sottolineando "la necessità di dare priorità al dialogo per ridurre l'escalation", secondo l'agenzia di stampa saudita.