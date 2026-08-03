Londra: andamento sostenuto per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di prodotti e tecnologie medicali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ConvaTec Group rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ConvaTec Group , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,301 sterline. Primo supporto visto a 2,273. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,257.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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