Attese positive per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Brillante rialzo per la società di prodotti e tecnologie medicali , parte del FTSE 100 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,60%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di ConvaTec Group ai prezzi attuali pari a 2,16 sterline, con stop loss individuato in area 2,056 pounds, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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