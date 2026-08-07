Londra: risultato positivo per ConvaTec Group
(Teleborsa) - Avanza la società di prodotti e tecnologie medicali, che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ConvaTec Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Osservando il grafico di breve periodo di ConvaTec Group, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 2,335 sterline e supporto a 2,281. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 2,389.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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