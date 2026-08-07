Londra: risultato positivo per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Avanza la società di prodotti e tecnologie medicali , che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ConvaTec Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Osservando il grafico di breve periodo di ConvaTec Group , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 2,335 sterline e supporto a 2,281. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 2,389.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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