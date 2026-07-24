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Londra: andamento sostenuto per Weir Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Weir Group
Avanza il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che guadagna bene, con una variazione del 2,75%.
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