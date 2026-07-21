Forte interesse per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Rialzo marcato per la società di prodotti e tecnologie medicali , tra i componenti del FTSE 100 , che archivia la sessione in utile dello 0,65% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 2,182 sterline, con stop loss calcolato a quota 2,056 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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