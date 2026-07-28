Milano 16:39
51.634 -0,81%
Nasdaq 16:39
27.561 -1,71%
Dow Jones 16:39
52.549 +0,65%
Londra 16:39
10.872 +0,83%
Francoforte 16:39
25.395 +0,13%

Londra: andamento sostenuto per Imperial Brands

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Imperial Brands
Seduta positiva per il produttore di tabacchi, che avanza bene del 3,09%.
Condividi
```