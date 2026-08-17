Londra: calo per Howdens

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di cucine componibili , che sta segnando un calo del 2,06%.



L'andamento di Howdens nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Howdens suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 8,24 sterline e supporto visto a quota 8,018. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 8,462.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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