Madrid: brillante l'andamento di Amadeus IT

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che lievita del 2,36%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amadeus IT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Amadeus IT rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Amadeus IT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54,97 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 54,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 55,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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