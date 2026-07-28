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Lettura rialzista per Amadeus IT

Finanza
Lettura rialzista per Amadeus IT
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Effervescente l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, tra i componenti dell'Ibex 35, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,28%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 51,36 Euro, con stop loss posto a quota 46,31, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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