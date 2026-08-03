Madrid: in calo Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che presenta una flessione del 2,05%.



Il movimento di Cellnex Telecom , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 26,63 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 26,17. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 26,01 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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