Madrid: risultato positivo per Inditex
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola attiva nel settore tessile, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Inditex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,02%, rispetto a +1,79% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Inditex. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 58,12 Euro. Primo supporto visto a 57,04. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 56,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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