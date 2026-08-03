Milano 12:29
52.625 +0,87%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
52.485 +0,53%
Londra 12:29
10.866 -0,02%
Francoforte 12:29
26.014 +1,50%

Madrid: risultato positivo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per ArcelorMittal
Seduta positiva per il leader mondiale dell'acciaio, che avanza bene del 3,63%.
Condividi
```