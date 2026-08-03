Milano
12:29
52.625
+0,87%
Nasdaq
31-lug
28.274
0,00%
Dow Jones
31-lug
52.485
+0,53%
Londra
12:29
10.866
-0,02%
Francoforte
12:29
26.014
+1,50%
Lunedì 3 Agosto 2026, ore 12.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: risultato positivo per ArcelorMittal
Madrid: risultato positivo per ArcelorMittal
Migliori e peggiori
,
In breve
03 agosto 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta positiva per il
leader mondiale dell'acciaio
, che avanza bene del 3,63%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: risultato positivo per Endesa
Madrid: risultato positivo per Banco Santander
Madrid: risultato positivo per Cellnex Telecom
Madrid: risultato positivo per Unicaja Banco
Titoli e Indici
Arcelormittal
+2,64%
Altre notizie
Madrid: risultato positivo per Indra
Madrid: risultato positivo per Acciona
Madrid: risultato positivo per Telefonica
Madrid: scambi in positivo per Cellnex Telecom
Madrid: scambi in positivo per BBVA
Madrid: scambi in positivo per Repsol
Guide
Strategie di investimento: long, short, leva, arbitraggio e principali approcci ai mercati
Le strategie di investimento sono metodi usati per costruire una posizione sui mercati. Alcune puntano sulla crescita di un titolo, altre su un ribasso, altre ancora cercano di ridurre il rischio o...
leggi tutto