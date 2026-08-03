Madrid: si concentrano le vendite su Repsol

(Teleborsa) - Rosso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che sta segnando un calo del 2,12%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' utility spagnola , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Repsol mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 25,92 Euro. Rischio di discesa fino a 25,69 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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