Milano 17:14
51.460 -0,46%
Nasdaq 17:15
27.427 -1,21%
Dow Jones 17:15
51.930 -1,55%
Londra 17:15
10.900 +0,26%
Francoforte 17:14
25.493 +0,11%

Madrid: positiva la giornata per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Repsol
Balza in avanti la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,40%.
Condividi
```