Madrid: si concentrano le vendite su Repsol

(Teleborsa) - Rosso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che sta segnando un calo dell'1,82%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' utility spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di Repsol sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 26,33 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 25,67. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 26,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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