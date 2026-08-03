New York: balza in avanti Alphabet
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google, in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Alphabet sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 374,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 363,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 385,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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