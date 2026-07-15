Lettura rialzista per Alphabet
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Effervescente la Holding statunitense a cui fa capo Google, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,97%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Alphabet suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 359,5 USD, con stop loss stimato in area 339,5 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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