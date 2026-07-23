New York: violenta contrazione per Alphabet

(Teleborsa) - Retrocede molto la Holding statunitense a cui fa capo Google , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,98%.



La tendenza ad una settimana di Alphabet è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Alphabet mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 313,9 USD con area di resistenza individuata a quota 323,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 309,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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