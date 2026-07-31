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New York: brillante l'andamento di Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Alphabet
Balza in avanti la Holding statunitense a cui fa capo Google, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,88%.
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