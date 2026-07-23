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New York: in perdita Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Alphabet
A picco la Holding statunitense a cui fa capo Google, che presenta un pessimo -6,98%.
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