New York: Builders FirstSource sale verso 72,68 USD
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di prodotti per l'edilizia, che mostra una salita bruciante del 7,39% sui valori precedenti.
L'andamento di Builders FirstSource nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Builders FirstSource, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 69,25 Dollari USA. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 72,68 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 67,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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