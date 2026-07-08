Builders FirstSource scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di prodotti per l'edilizia , che tratta in perdita del 4,80% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Builders FirstSource rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Builders FirstSource evidenzia un declino dei corsi verso area 73,9 USD con prima area di resistenza vista a 76,04. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 73,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```