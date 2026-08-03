New York: netto calo registrato da Fair Isaac
(Teleborsa) - A picco l'azienda di analisi applicata, che presenta un pessimo -6,76%.
Lo scenario su base settimanale di Fair Isaac rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Fair Isaac mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.017,4 USD con area di resistenza individuata a quota 1.096,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 987,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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