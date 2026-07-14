New York: in perdita Fair Isaac

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda di analisi applicata , che soffre con un calo del 5,38%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Fair Isaac rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo di Fair Isaac sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.242,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.192,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.293,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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