Fair Isaac, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda di analisi applicata , che mostra una salita bruciante del 7,73% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fair Isaac evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fair Isaac rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Fair Isaac classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.414,4 USD e primo supporto individuato a 1.316,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.512,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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