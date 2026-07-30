New York: in perdita Fair Isaac
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di analisi applicata, che tratta in perdita del 13,38% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Fair Isaac rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Fair Isaac è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.235,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.146. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.325,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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