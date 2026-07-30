Milano 17:35
52.104 +1,29%
Nasdaq 17:52
27.968 +2,85%
Dow Jones 17:52
51.911 +0,61%
Londra 17:35
10.897 -0,10%
Francoforte 17:35
25.612 +0,60%

New York: in perdita Fair Isaac

Migliori e peggiori
New York: in perdita Fair Isaac
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di analisi applicata, che tratta in perdita del 13,38% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Fair Isaac rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, Fair Isaac è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.235,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.146. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.325,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```