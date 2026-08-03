Parigi: preme sull'acceleratore Capgemini
(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nella fornitura di servizi IT, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.
Tecnicamente, Capgemini è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 107,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 104,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 111,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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