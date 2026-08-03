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Parigi: Capgemini sale verso 109,4 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: Capgemini sale verso 109,4 Euro
Effervescente la società attiva nella fornitura di servizi IT, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,07%.
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