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Parigi: scambi al rialzo per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Capgemini
Scambia in profit la società attiva nella fornitura di servizi IT, che lievita del 2,78%.
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