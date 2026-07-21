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Parigi: si concentrano le vendite su Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Capgemini
Composto ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
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