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Parigi: risultato positivo per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Capgemini
Bene la società attiva nella fornitura di servizi IT, con un rialzo del 3,11%.
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