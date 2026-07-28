Parigi: scambi in positivo per Capgemini

(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nella fornitura di servizi IT , che lievita del 2,78%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Capgemini mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,75%, rispetto a +0,82% dell' indice di Parigi ).





La tendenza di breve di Capgemini è in rafforzamento con area di resistenza vista a 98,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 96,44. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 100,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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