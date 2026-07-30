Milano 11:52
51.511 +0,13%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
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Londra 11:52
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Francoforte 11:52
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Petrolio a 85,54 dollari alle 08:30

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Prezzo del greggio Wti a 85,54 dollari per barile alle 08:30.
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