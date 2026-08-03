Milano 3-ago
0 0,00%
Nasdaq 3-ago
28.777 +1,78%
Dow Jones 3-ago
53.178 +1,32%
Londra 3-ago
10.846 -0,20%
Francoforte 3-ago
26.051 +1,64%

Piazza Affari: in forte denaro l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in forte denaro l'indice del settore costruzioni italiano
In forte aumento il settore costruzioni a Milano, che con il suo +1,63% avanza a quota 65.297,33 punti.
Condividi
```