Plus500 lancia i Single Stock Futures negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Plus500 , azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online, ha annunciato il lancio dei Single Stock Futures, ampliando l'accesso ai contratti quotati sul CME.



La nuova offerta consente ai clienti di Plus500 di esporsi a una gamma crescente di titoli azionari statunitensi di rilievo tramite contratti futures, inclusi i Micro Single Stock Futures, offrendo un'alternativa flessibile in termini di capitale al trading azionario tradizionale. tra i vantaggi dei Single Stock Futures c'è la possibilità di assumere posizioni long o short e di negoziare ben oltre gli orari di borsa standard per agire in tempo reale sulle notizie che influenzano il mercato.



"Il lancio dei Single Stock Futures, in collaborazione con CME Group, rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento della nostra offerta di futures e offre ai clienti di Plus500 maggiore flessibilità per negoziare alcuni dei principali titoli azionari statunitensi - ha detto il CEO David Zruia - Questo lancio consolida la crescita che stiamo registrando nel nostro business non-OTC, che include anche la nostra offerta di mercati di previsione lanciata all'inizio di quest'anno, e riflette il nostro costante impegno nel fornire ai clienti modalità innovative per operare sui mercati globali".



(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)

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