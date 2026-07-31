Saipem, nessuno stop da antitrust USA su Subsea 7 con scadenza termine previsto da HSR

(Teleborsa) - Saipem ha annunciato oggi che, in relazione alla prospettata operazione di fusione con Subsea 7, sono decorsi i termini applicabili previsti dallo U.S. Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act del 1976 e che, pertanto, le parti sono autorizzate a perfezionare l'operazione negli Stati Uniti. L'operazione rimane soggetta all'ottenimento di alcune autorizzazioni regolamentari al di fuori degli Stati Uniti.

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