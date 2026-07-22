Trump annuncia dazi al 100% sui farmaci generici dal 2028, poi al 200% nel 2029

(Teleborsa) - Il presidente Donald Trump ha annunciato che i farmaci generici importati negli Stati Uniti non subiranno alcun dazio per due anni a partire dal 1° agosto, prima che entri in vigore un prelievo del 100% nell'agosto 2028, destinato a salire al 200% l'anno successivo.



Il calendario progressivo, ha spiegato Trump in un post sui social nella serata di ieri, punta a spingere i produttori di farmaci generici a trasferire la produzione negli Stati Uniti, descrivendo l'escalation come "una penalità" per le aziende che non costruiranno stabilimenti e impianti sul suolo americano entro il periodo di grazia.



I dazi sui farmaci brevettati e di marca restano invariati al 100%, imposti dal 2 aprile ai sensi della Sezione 232, con esenzione per generici, biosimilari e ingredienti correlati.



La posta in gioco è alta per l'India, i cui produttori forniscono quasi il 50% dei farmaci generici consumati negli Stati Uniti, con gli USA che rappresentano circa un terzo delle esportazioni farmaceutiche indiane.

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