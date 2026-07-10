SK Hynix raccoglie oltre 26 miliardi di dollari con storica offerta di ADR negli Stati Uniti

Uno dei più grandi collocamenti negli Usa per una società straniera. Avvio scambi venerdì su Nasdaq.

(Teleborsa) - Il produttore sudcoreano di chip di memoria SK Hynix ha raccolto 26,5 miliardi di dollari con la sua offerta di American Depositary Receipt (ADR), realizzando così uno dei più grandi collocamenti azionari negli Stati Uniti da parte di una società straniera. Un risultato che conferma il continuo interesse da parte degli investitori per le aziende legate al business dell’infrastruttura di intelligenza artificiale.



La società ha venduto 177,9 milioni di ADR a 149 dollari ciascuno. Ogni ADR equivale a un decimo di un'azione ordinaria quotata a Seul. Si prevede che gli ADR inizieranno a essere scambiati sul Nasdaq venerdì con il ticker SKHY.



Con 26,5 miliardi di dollari, l'offerta supera quella di Alibaba Group Holding negli Stati Uniti, diventando la terza quotazione più grande della storia, secondo i dati raccolti da Bloomberg.



L'offerta di SK Hynix negli Stati Uniti offre al principale fornitore mondiale di chip di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) un potente canale di raccolta fondi, che contribuirà a finanziare i crescenti piani di spesa a fronte della domanda in forte aumento di apparecchiature utilizzate nel calcolo basato sull'intelligenza artificiale.



SK Hynix ha fissato il prezzo di quotazione con un premio di circa il 3% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì delle azioni ordinarie in Corea, secondo i calcoli di Bloomberg. Si prevede che gli ADR saranno scambiati a un prezzo superiore a quello delle azioni equivalenti a Seul, a causa delle restrizioni sulla conversione delle azioni ordinarie in strumenti statunitensi.



Le azioni di SK Hynix sono salite fino al 5,4% all'apertura di Seul, prima di ridimensionare i guadagni.





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