Unicredit eroga finanziamento Futuro Sostenibile Plus a CAP Nord Ovest

(Teleborsa) - UniCredit ha erogato un finanziamento Futuro Sostenibile Plus a favore del Consorzio Agrario delle Provincie del Nord Ovest CAP NORD OVEST, per un valore di 4 milioni di euro.



Fondato a Cuneo nel 1936, Cap Nord Ovest svolge la propria attività in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, offrendo supporto tecnico, logistico e commerciale all’intero comparto primario attraverso una rete di circa 60 punti vendita, producendo un volume d’affari vicino ai 300 milioni di Euro, pressochè interamente realizzato sul territorio in cui opera.



L'operazione consentirà la realizzazione della nuova sede operativa di Cavour (TO) e vede UniCredit quale unico istituto finanziatore. Il progetto rappresenta un importante intervento di rigenerazione territoriale e sostenibilità ambientale. La nuova struttura sorgerà infatti in un'area greenfield situata in posizione periferica rispetto al centro abitato, contribuendo a ridurre l'inquinamento acustico e le emissioni generate dai flussi di mezzi agricoli in città. L'iniziativa consentirà inoltre di bnelle attività di conferimento e distribuzione dei prodotti agricoli a beneficio degli associati e dei clienti del Consorzio.



Parallelamente, l'attuale sede storica di Cavour sarà demolita e l'area recuperata per la realizzazione di una nuova struttura residenziale progettata secondo criteri e tecnologie di sostenibilità ambientale di ultima generazione.



"Con questa operazione confermiamo il nostro impegno a sostenere gli investimenti che promuovono uno sviluppo più sostenibile dei territori e delle filiere produttive strategiche per il Paese", ha dichiarato Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit.



"Il rispetto per le persone, l’ambiente e le norme, l’unione dei territori e degli intenti, l’innovazione come strumento di transizione verso il futuro, la valorizzazione delle produzioni agricole attraverso progetti di filiera e una presenza capillare al fianco degli imprenditori agricoli rappresentano i valori che guidano ogni giorno l’operato di CAP Nord Ovest", ha sottolineato Adriano Cavallito, Presidente della cooperativa.

Condividi

```