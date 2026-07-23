UniCredit e Commerzbank, rumors: pronte a riprendere i colloqui in call dopo 6 agosto

(Teleborsa) - UniCredit e Commerzbank sono pronte a riprendere i colloqui, dato che l'acquisizione della rivale da parte della banca italiana si fa sempre più concreta. Lo ha scritto Bloomberg, citando secondo fonti vicine alla vicenda.



Il CEO di UniCredit, Andrea Orcel, e la CEO di Commerzbank, Bettina Orlopp, dovrebbero avere una videoconferenza poco dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali della banca tedesca, prevista per il 6 agosto, hanno riferito le fonti. Sebbene sia improbabile che l'incontro porti a una svolta nell'attuale situazione di stallo, potrebbe aprire la strada a negoziati più sostanziali in futuro, secondo alcune fonti.



Bloomberg ha anche scritto che Berlino sta preparando le richieste principali per un eventuale colloquio con UniCredit. Queste probabilmente includeranno la salvaguardia del ruolo di Commerzbank come importante fonte di finanziamento per le imprese del paese. Un precedente ciclo di colloqui tra Orcel e Orlopp si è concluso con un disaccordo all'inizio di quest'anno.

Condividi

```