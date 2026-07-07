Silver Fir Capital SGR, finanziamento da 150 milioni per Centro Sicilia con UniCredit e Banco BPM

(Teleborsa) - Silver Fir Capital SGR, in qualità di gestore esterno della società Felix SICAF in gestione esterna, ha perfezionato di un'operazione di finanziamento da 150 milioni di euro, ottenuto con UniCredit e Banco BPM .



Felix SICAF, gestita da Silver Fir Capital SGR, è partecipata da fondi gestiti da Farallon Capital Management LLC e da Reve Asset Management. Il finanziamento è finalizzato all'ottimizzazione della posizione finanziaria del centro commerciale Centro Sicilia ed annesso parco commerciale.



Centro Sicilia, situato a Catania, rappresenta uno dei centri commerciali più performanti d'Italia: con 89.733 mq di GLA distribuiti su 152 unità e un vasto parco commerciale, il centro ha registrato circa 9 milioni di visitatori nel 2025, con un tasso di occupazione del 100%.



Il retail italiano, ha sottolineato Silver Fir Capital, ha registrato nel 2025 volumi di investimento record (+49% anno su anno, pari a circa € 4,1 miliardi), confermandosi come l'asset class più dinamica del real estate commerciale in Italia, trainata in particolare dalle transazioni retail out-of-town, che nel 2025 hanno raggiunto il volume di investimento più alto dal 2016.

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