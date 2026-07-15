New York: si muove a passi da gigante CoStar

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,82%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di CoStar rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di CoStar mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,23 USD con area di resistenza individuata a quota 29,52. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 27,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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