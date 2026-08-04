A New York corre Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Advanced Micro Devices più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Advanced Micro Devices ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 536,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 562,8, mentre il primo supporto è stimato a 510,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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