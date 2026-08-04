A New York corre Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,88%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Advanced Micro Devices più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Advanced Micro Devices ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 536,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 562,8, mentre il primo supporto è stimato a 510,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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