Milano 12:08
53.392 +0,98%
Nasdaq 3-ago
28.777 0,00%
Dow Jones 3-ago
53.178 +1,32%
Londra 12:08
10.885 +0,25%
Francoforte 12:09
26.100 +0,38%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 26.009,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 26.009,4 in apertura.
Condividi
```