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Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng prende il via a 25.915,82 punti
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06 agosto 2026 - 03.38
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Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.915,82 in apertura.
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