Milano 27-lug
0 0,00%
Nasdaq 27-lug
28.039 -0,32%
Dow Jones 27-lug
52.210 +0,51%
Londra 27-lug
10.782 +0,42%
Francoforte 27-lug
25.361 +1,04%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.207,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.207,18 in apertura.
Condividi
```