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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,09% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 53.450 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,09% alle 16:00
Spunto rialzista dell'1,09% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 53.450 punti.
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