Milano 17:35
53.717 +0,06%
Nasdaq 22:00
29.722 +1,19%
Dow Jones 22:04
54.037 +0,28%
Londra 17:35
10.901 +0,31%
Francoforte 17:35
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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,96% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 53.959,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,96% alle 13:00
Spunto rialzista dello 0,96% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 53.959,52 punti.
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